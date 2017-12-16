В челябинский приют привезли необычного «медведопса»
Челябинск, 16 декабря. Пользователи соцсетей активно обсуждают необычную собаку, которую доставили в челябинский приют «Наш дом».
Волонтеры приюта опубликовали фотографии животного, которое невероятно напоминает медведя.
По словам работников, пса забрали из пункта отлова бродячих животных. «Медведопес» получил кличку Потапыч.
Отмечается, что в ближайшее время чудесный пес вряд ли найдет новых хозяев, потому что он плохо социализирован и ему требуется длительная адаптация.
Тем временем в соцсетях спорят о том, к какой породе принадлежит найденное животное.