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Общество
В челябинский приют привезли необычного «медведопса»
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    В челябинский приют привезли необычного «медведопса»

    6:44  16 Декабря 2017
    575

    В челябинский приют привезли необычного «медведопса»

    Челябинск, 16 декабря. Пользователи соцсетей активно обсуждают необычную собаку, которую доставили в челябинский приют «Наш дом».

    Волонтеры приюта опубликовали фотографии животного, которое невероятно напоминает медведя.

    По словам работников, пса забрали из пункта отлова бродячих животных. «Медведопес» получил кличку Потапыч.

    Отмечается, что в ближайшее время чудесный пес вряд ли найдет новых хозяев, потому что он плохо социализирован и ему требуется длительная адаптация.

    Тем временем в соцсетях спорят о том, к какой породе принадлежит найденное животное.

     
    Автор: Ирина Новикова
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    #челябинск #собака #приют
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