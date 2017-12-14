Тело младенца нашли в поле в Челябинской области

Екатеринбург, 14 декабря. Тело новорожденного было найдено в поле недалеко от села Дуванкуль Увельского района Челябинской области. Как рассказали в следственном управлении СК по региону, по данному факту возбуждено уголовное дело, правоохранители разыскивают мать младенца.

Как стало известно, тело новорожденного мальчика без видимых признаков насильственной смерти было обнаружено накануне днем на участке местности около села Дуванкуль в Увельском районе.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по выяснению обстоятельств преступления и личности матери, для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Наказание за убийство матерью новорожденного предусматривает наказание на срок до пяти лет лишения свободы, сообщает агентство Ura.ru.

Напомним, несколько дней назад сотрудники следственного комитета Новосибирска возбудили уголовное дело после гибели новорожденного в больнице.