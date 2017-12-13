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Более 10 тысяч южноуральских семей подключили к газовому отоплению
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    Более 10 тысяч южноуральских семей подключили к газовому отоплению

    12:34  13 Декабря 2017  /обновлено: 12:34  13 Декабря 2017
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    Более 10 тысяч южноуральских семей подключили к газовому отоплению

    Челябинск, 13 декабря. В 2017 году в рамках программы газификации населенных пунктов в Челябинской области к газовому отоплению были подключены более 10 тысяч семей.

    Для реализации этой задачи из регионального бюджета, по словам губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, было выделено свыше 1,11 миллиарда рублей, пишет «Вечерний Челябинск».

    Дубровский отметил, что газификация Южного Урала является важной социальной задачей, средства на нее выделяются ежегодно.

    «Мы будем продолжать эту работу», — подчеркнул губернатор региона.

    Программа подключения населения к газу была возобновлена в Челябинской области в 2014 году по инициативе главы региона. Ее реализация, по мнению Дубровского, позволит значительно улучшить условия жизни населения. В 2017 году сумма, потраченная на газификацию, стала самой крупной за последние годы. Всего с 2014 года на эти цели региональный бюджет потратил один миллиард и 679 миллионов рублей.

    Автор: Алексей Громов
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    #челябинск #газ #газификация
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