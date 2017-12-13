Маршрутка и трамвай столкнулись в центре Челябинска

Челябинск, 13 декабря. На Свердловском проспекте в Челябинске маршрутное такси врезалось в трамвай. В результате лобового столкновения, по предварительным данным, пострадали пять человек.

ДТП произошло утром в среду. По словам очевидцев, на место сразу после столкновения прибыли четыре кареты скорой помощи. В микроавтобусе находились 10 пассажиров, в трамвае – 17. Травмы в результате аварии, по предварительным данным, получили пять человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах Челябинской области.

В настоящее время обстоятельства ДТП уточняются. Авария парализовала движение трамваев на Свердловском проспекте и привела к образованию серьезной пробки, пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.