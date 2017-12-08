Три человека пострадали в ночном ДТП в Челябинске

Челябинск, 8 декабря. В ночь на 8 декабря в Челябинске произошло ДТП с участием Daewoo Nexia и такси Renault Logan, в результате инцидента пострадали три человека.

Водитель Renault Logan 1985 года рождения врезался в Daewoo Nexia, авария произошла около 3.00 ночи 8 декабря. Водитель Daewoo и два пассажира Renault получили травмы, сообщили в Челябинском ГИБДД. Правоохранительные органы проводят проверку ДТП. Оба автомобиля серьезно пострадали при аварии — у такси Renault помят капот, у корейской машины — вмятина сбоку.