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Три человека пострадали в ночном ДТП в Челябинске
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    Три человека пострадали в ночном ДТП в Челябинске

    15:35  8 Декабря 2017  /обновлено: 15:35  08 Декабря 2017
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    Три человека пострадали в ночном ДТП в Челябинске

    Челябинск, 8 декабря. В ночь на 8 декабря в Челябинске произошло ДТП с участием Daewoo Nexia и такси Renault Logan, в результате инцидента пострадали три человека. 

    Водитель Renault Logan 1985 года рождения врезался в Daewoo Nexia, авария произошла около 3.00 ночи 8 декабря. Водитель Daewoo и два пассажира Renault получили травмы, сообщили в Челябинском ГИБДД. Правоохранительные органы проводят проверку ДТП. Оба автомобиля серьезно пострадали при аварии — у такси Renault помят капот, у корейской машины  — вмятина сбоку. 

    Автор: Ирина Селезнева
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    #дтп #челябинск
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