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Администрация Троицка поможет 15-летней школьнице в воспитании сына
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    Администрация Троицка поможет 15-летней школьнице в воспитании сына

    12:00  8 Декабря 2017  /обновлено: 12:01  08 Декабря 2017
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    Администрация Троицка поможет 15-летней школьнице в воспитании сына

    Челябинск, 8 декабря. Администрация города Троицк Челябинской области окажет помощь 15-летней девушке в воспитании сына, чтобы она смогла окончить школу.

    История школьницы из Челябинской области стала известна благодаря социальным сетям. Девушка родила 8-месячного сына в туалете общежития, где зарегистрирован 18-летний отец ребенка, сообщает источник ФАН.

    Как сообщали очевидцы, парень предлагал своей возлюбленной смыть ребенка в унитаз, но их услышала его родственница, которая спасла младенца, перерезала пуповину и вызвала скорую помощь. Однако СК, который начал проверку по данному случаю, пока не подтвердил эту информацию.

    О беременности девочки не знали ни дома, ни в школе, к врачам она ни разу не обращалась. До скандала с родами школьница считалась вполне благополучной, на учете в полиции или комиссии по делам несовершеннолетних она не состояла. С 18-летним молодым человеком она встречалась открыто.

    Администрация Троицка поможет 15-летней школьнице в воспитании сына

    В настоящее время следствие проверяет данные о том, что молодой человек школьницы якобы пытался избавиться от ребенка. 8-месячный младенец находится в реанимации областной больницы, девушка – в роддоме Троицка. По словам источника, школьница чувствует себя хорошо, ни она, ни ее семья пока не заявляли, что хотят оставить ребенка.

    Молодой человек от своей возлюбленной отказываться не намерен. На своей страничке в соцсетях, он обозначил ее как жену.

    «Я часто ее обижаю, ревную, не понимаю… Но одна слезинка с ее глаз — и я порву любого», — написал он в статусе.

    Автор: Алексей Громов
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    #ребенок #школьница #троицк
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