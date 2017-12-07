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СК проверит информацию о челябинской школьнице, пытавшейся смыть сына в унитаз
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    СК проверит информацию о челябинской школьнице, пытавшейся смыть сына в унитаз

    15:00  7 Декабря 2017  /обновлено: 15:00  07 Декабря 2017
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    СК проверит информацию о челябинской школьнице, пытавшейся смыть сына в унитаз

    Челябинск, 7 декабря. Следственный комитет РФ проверит информацию о том, что в Челябинской области школьница пыталась спустить новорожденного ребенка в унитаз. Об этом информирует «РИА Новости»

    По информации правоохранительных органов, 15-летняя девушка родила ребенка в общежитии города Троицка. По неподтвержденным данным, 18-летний молодой человек школьницы посоветовал ей спустить ребенка в канализацию. 

    В настоящее время новорожденный находится в областной больнице — за его состоянием следят специалисты. Отмечается, что у малыша весом почти в 3 килограмма, диагностировали только переохлаждение.

    Напомним, в Тюменской области в октябре маленький ребенок погиб, упав в канализационный колодец. О страшном инциденте рассказало «Ura.ru».  

    Автор: Федор Веснин
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    #челябинская область #школьница #роды #унитаз
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