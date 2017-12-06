ВКС РФ в Челябинске получили новый учебный класс для пилотов Ми-28Н

Челябинск, 6 декабря. Курсанты филиала Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина изучают особенности пилотажа вертолета Ми-28Н «Ночной охотник».

В военном ведомстве России отмечают, что особенностью тренажерного комплекса является то, что начинающие пилоты могут изучить ударный вертолет еще до попадания в авиационные части. В учебном классе размещены 13 рабочих мест для курсантов академии. Тренажер предоставляет полную информацию о конструкции машины, параметрах полета, управлении, а также вооружении и силовой установке.

Комплекс предусматривает отработку действий летчиков при возникновении нештатных или аварийных ситуаций. В учебном заведении планируют создать еще один учебный класс для подготовки экипажей фронтового бомбардировщика Су-34.