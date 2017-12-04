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Житель Челябинской области зверски убил супругу после новоселья
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    Житель Челябинской области зверски убил супругу после новоселья

    12:43  4 Декабря 2017
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    Житель Челябинской области зверски убил супругу после новоселья

    Челябинск, 4 декабря. Житель Челябинской области зарезал свою супругу на новоселье. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России. 

    По данным ведомства, трагедия произошла в минувшее воскресенье, 3 декабря, в квартире одного из домов города Кыштым.

    Житель Челябинской области зверски убил супругу после новоселья

    Согласно предварительной информации, в ходе конфликта мужчина нанес многочисленные ножевые ранения своей супруге, сообщает «Свободная пресса».

    Пострадавшая скончалась на месте.

    Отмечается, что инцидент случился после празднования новоселья. Также известно, что семья характеризовалась положительно. 

    В настоящее время выясняются все причины и детали произошедшего. 

    Напомним, в конце ноября 2017 года житель Ленинградской области в ходе ссоры зарезал своего гостя. 

    Автор: Дана Балан
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    #убийство #нож #челябинская область #ск рф
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