Житель Челябинской области зверски убил супругу после новоселья

Челябинск, 4 декабря. Житель Челябинской области зарезал свою супругу на новоселье. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, трагедия произошла в минувшее воскресенье, 3 декабря, в квартире одного из домов города Кыштым.

Согласно предварительной информации, в ходе конфликта мужчина нанес многочисленные ножевые ранения своей супруге, сообщает «Свободная пресса».

Пострадавшая скончалась на месте.

Отмечается, что инцидент случился после празднования новоселья. Также известно, что семья характеризовалась положительно.

В настоящее время выясняются все причины и детали произошедшего.

Напомним, в конце ноября 2017 года житель Ленинградской области в ходе ссоры зарезал своего гостя.