Реклама с Христом и молитвой: ФАС оштрафовала МФО из Челябинска за календарики

Челябинск, 4 декабря. Микрофинансовая организация «Уралсервис» была оштрафована на 100 тысяч рублей за рекламу микрозаймов, которая, по мнению ФАС, оскорбляет чувства верующих. Для того, чтобы вынести вердикт, эксперты антимонопольного ведомства посоветовались с Русской православной церковью.

«МКК «Уралсервис» выпустила серию календариков на христианскую тему — с рекламой микрозаймов, которые предоставляет организация.

«В рекламе, напечатанной на карманном календаре, наряду с информацией «Удобные деньги. Нужны наличные? Звонок по России бесплатный…» присутствовали текст молитвы «Отче наш» и образ Иисуса Христа», — рассказали Ura.ru в пресс-службе челябинского УФАС.

В ФАС отметили, по что по поводу данного дела специально советовались с деятелями религии. Как заявили в Челябинской епархии РПЦ, «данная реклама оскорбляет чувства верующих», поскольку речь в ней идет о предмете, прямо противоположном традиционным православным ценностям — «нестяжанию и отказу от материальной выгоды», сообщает «ФедералПресс».

Впрочем, «Уралсервис» заплатить штраф не согласился — в настоящее время календарики с предложением взять «удобных денег», напечатанное рядом с Иисусом Христом, рассматривают в арбитражном суде Челябинской области.