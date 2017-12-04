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Реклама с Христом и молитвой: ФАС оштрафовала МФО из Челябинска за календарики
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    Реклама с Христом и молитвой: ФАС оштрафовала МФО из Челябинска за календарики

    10:34  4 Декабря 2017
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    Реклама с Христом и молитвой: ФАС оштрафовала МФО из Челябинска за календарики

    Челябинск, 4 декабря. Микрофинансовая организация «Уралсервис» была оштрафована на 100 тысяч рублей за рекламу микрозаймов, которая, по мнению ФАС, оскорбляет чувства верующих. Для того, чтобы вынести вердикт, эксперты антимонопольного ведомства посоветовались с Русской православной церковью.

    «МКК «Уралсервис» выпустила серию календариков на христианскую тему — с рекламой микрозаймов, которые предоставляет организация.

    «В рекламе, напечатанной на карманном календаре, наряду с информацией «Удобные деньги. Нужны наличные? Звонок по России бесплатный…» присутствовали текст молитвы «Отче наш» и образ Иисуса Христа», — рассказали Ura.ru в пресс-службе челябинского УФАС.

    Реклама с Христом и молитвой: ФАС оштрафовала МФО из Челябинска за календарики

    В ФАС отметили, по что по поводу данного дела специально советовались с деятелями религии. Как заявили в Челябинской епархии РПЦ, «данная реклама оскорбляет чувства верующих», поскольку речь в ней идет о предмете, прямо противоположном традиционным православным ценностям — «нестяжанию и отказу от материальной выгоды», сообщает «ФедералПресс».

    Впрочем, «Уралсервис» заплатить штраф не согласился — в настоящее время календарики с предложением взять «удобных денег», напечатанное рядом с Иисусом Христом, рассматривают в арбитражном суде Челябинской области.

    Автор: Валентин Меликов
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