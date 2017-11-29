Полиция разыскивает бесследно пропавшую в Челябинске молодую женщину

Челябинск, 29 ноября. Мать двоих детей пропала в Челябинске, молодая женщина ушла из дома 24 ноября. Родственники пропавшей обратились в правоохранительные органы за помощью.

Жительница областного центра, 29-летняя Венера ушла из дома пять дней назад. О ее местоположении пока нет информации, к поискам пропавшей подключилась полиция Челябинска и волонтеры.

Известно, что пропавшая невысокого роста — на вид 160 см, среднего телосложения, с карими глазами и темными волосами. В день исчезновения молодая женщина была одета в голубой пуховик, джинсы и кроссовки.