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Политика
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Общество
Бывший мэр Челябинска вышел из СИЗО, дав подписку о невыезде
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    Бывший мэр Челябинска вышел из СИЗО, дав подписку о невыезде

    16:08  29 Ноября 2017
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    Бывший мэр Челябинска вышел из СИЗО, дав подписку о невыезде

    Челябинск, 29 ноября. Бывший мэр Челябинска Сергей Давыдов в среду был выпущен из СИЗО регионального управления ФСБ. Следствие смягчило экс-чиновнику меру пресечения, заменив арест на подписку о невыезде.

    Как сообщил Ura.ru источник в правоохранительных органах, Давыдов пошел на сотрудничество со следствием, поэтому правоохранительные органы не стали обращаться в суд с ходатайством о продлении ареста.

    Напомним, что бывший глава администрации Челябинска является фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере. Он оказался на скамье подсудимых после того как в его коттедже и офисе прошли обыски. По версии следствия, чиновник вывел за границу 340 млн рублей.

     

    Автор: Геннадий Плющев
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    #челябинск #сизо #давыдов
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