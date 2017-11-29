Бывший мэр Челябинска вышел из СИЗО, дав подписку о невыезде

Челябинск, 29 ноября. Бывший мэр Челябинска Сергей Давыдов в среду был выпущен из СИЗО регионального управления ФСБ. Следствие смягчило экс-чиновнику меру пресечения, заменив арест на подписку о невыезде.

Как сообщил Ura.ru источник в правоохранительных органах, Давыдов пошел на сотрудничество со следствием, поэтому правоохранительные органы не стали обращаться в суд с ходатайством о продлении ареста.

Напомним, что бывший глава администрации Челябинска является фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере. Он оказался на скамье подсудимых после того как в его коттедже и офисе прошли обыски. По версии следствия, чиновник вывел за границу 340 млн рублей.