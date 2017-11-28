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Два бухгалтера детсада похитили свыше миллиона рублей под Челябинском
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    Два бухгалтера детсада похитили свыше миллиона рублей под Челябинском

    11:14  28 Ноября 2017
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    Два бухгалтера детсада похитили свыше миллиона рублей под Челябинском

    Челябинск, 28 ноября. Правоохранительные органы города Карталы Челябинской области возбудили уголовное дело о мошенничестве по факту хищения свыше 1 млн рублей в детском саду. Полиция подозревает главного бухглатера и его помощника, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. 

    Полиция установила, что бывшие главный бухгалтер и бухгалтер-кассир детского сада города Карталы организовали подлог путем завышения денежных премий. Таким образом подозреваемые похитили свыше миллиона рублей, потратив деньги на собственные нужды.

    По словам представителя из пресс-службы регионального силового ведомства, часть средств была возвращена в бюджет детского сада. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, женщинам может грозить до 10 лет тюрьмы. Расследование продолжается. 



     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #челябинск #мошенничество
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