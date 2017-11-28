Два бухгалтера детсада похитили свыше миллиона рублей под Челябинском

Челябинск, 28 ноября. Правоохранительные органы города Карталы Челябинской области возбудили уголовное дело о мошенничестве по факту хищения свыше 1 млн рублей в детском саду. Полиция подозревает главного бухглатера и его помощника, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.



Полиция установила, что бывшие главный бухгалтер и бухгалтер-кассир детского сада города Карталы организовали подлог путем завышения денежных премий. Таким образом подозреваемые похитили свыше миллиона рублей, потратив деньги на собственные нужды.

По словам представителя из пресс-службы регионального силового ведомства, часть средств была возвращена в бюджет детского сада. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, женщинам может грозить до 10 лет тюрьмы. Расследование продолжается.





