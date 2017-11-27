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Российский шоумен Галустян возмущен рекламой шаурмы в Челябинской области
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    Российский шоумен Галустян возмущен рекламой шаурмы в Челябинской области

    11:31  27 Ноября 2017
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    Российский шоумен Галустян возмущен рекламой шаурмы в Челябинской области

    Челябинск, 27 ноября. Российский юморист и актер Михаил Галустян обратился в челябинское УФАС с жалобой по поводу того, что в рекламе копейской шашлычной был использован его снимок. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства. 

    Афиша на здании ларька содержит фотографию шоумена, а под снимком также есть подпись: «Шашлык, Шаурма, На углях…», сообщает «ФедералПресс»

    В настоящее время сотрудники УФАС инициировали проверку по данному факту. 

    Российский шоумен Галустян возмущен рекламой шаурмы в Челябинской области

    «Челябинским УФАС России подготовлен и направлен запрос в администрацию Копейска в целях установления владельца рекламной конструкции и проверки наличия разрешительных документов на ее установку», — уточнили в ведомстве. 

    В начале этого месяца сообщалось, что власти Новосибирска планируют запретить работать мигрантам в фастфуде. 

    Автор: Дана Балан
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    #челябинск #фас #галустян #шашлычная
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