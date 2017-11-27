Российский шоумен Галустян возмущен рекламой шаурмы в Челябинской области

Челябинск, 27 ноября. Российский юморист и актер Михаил Галустян обратился в челябинское УФАС с жалобой по поводу того, что в рекламе копейской шашлычной был использован его снимок. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Афиша на здании ларька содержит фотографию шоумена, а под снимком также есть подпись: «Шашлык, Шаурма, На углях…», сообщает «ФедералПресс».

В настоящее время сотрудники УФАС инициировали проверку по данному факту.

«Челябинским УФАС России подготовлен и направлен запрос в администрацию Копейска в целях установления владельца рекламной конструкции и проверки наличия разрешительных документов на ее установку», — уточнили в ведомстве.

В начале этого месяца сообщалось, что власти Новосибирска планируют запретить работать мигрантам в фастфуде.