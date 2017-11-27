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Житель Челябинска обезопасил свою машину от угона цепями
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    Житель Челябинска обезопасил свою машину от угона цепями

    8:14  27 Ноября 2017
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    Житель Челябинска обезопасил свою машину от угона цепями

    Челябинск, 27 ноября. Неизвестный житель Челябинска установил на свой легковой автомобиль необычную противоугонную систему.

    Как сообщает «Газета.ru», ссылаясь на местные СМИ, в качестве средства против посягательств на «железного коня», челябинец использовать обычные …металлические цепи.

    Кроме того, судя по размещенным фото, которые были сделаны в Металлургическом районе мегаполиса, машина защищена от злоумышленников не только снаружи, но и внутри.

    Автор: Константин Терехов
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    #челябинск #угон
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