Житель Челябинска обезопасил свою машину от угона цепями

Челябинск, 27 ноября. Неизвестный житель Челябинска установил на свой легковой автомобиль необычную противоугонную систему.

Как сообщает «Газета.ru», ссылаясь на местные СМИ, в качестве средства против посягательств на «железного коня», челябинец использовать обычные …металлические цепи.

Кроме того, судя по размещенным фото, которые были сделаны в Металлургическом районе мегаполиса, машина защищена от злоумышленников не только снаружи, но и внутри.