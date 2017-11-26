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Навальный обманул молодежь Челябинска с дискотекой и танцами
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    Навальный обманул молодежь Челябинска с дискотекой и танцами

    19:40  26 Ноября 2017
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    Навальный обманул молодежь Челябинска с дискотекой и танцами

    Челябинская область, 26 ноября. Молодежи, которая пришла в воскресенье на выступление блогера Алексея Навального в Челябинске, обещали организовать дискотеку после завершения мероприятия.

    Напомним, митинг в сквере имени Колющенко собрал 1,5 тысячи человек. Значительная часть участников была крайне недовольна тем фактом, что Навальный активно пытался спекулировать на теме строительства Томинского горно-обогатительного комбината.

    Кроме того, на акцию пришло много несовершеннолетних горожан.

    «По слухам, молодежи обещали дискотеку, но танцы не состоялись. Подростки тем не менее охотно делали селфи с блогером, после чего шли по домам», — передает издание URA.RU.

    Ранее стало известно о том, что акция Алексея Навального, которая прошла 25 ноября в Нижнем Новгороде, смогла заинтересовать всего несколько сотен человек.

    Автор: Алексей Громов
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    #навальный #челябинск
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