Навальный обманул молодежь Челябинска с дискотекой и танцами

Челябинская область, 26 ноября. Молодежи, которая пришла в воскресенье на выступление блогера Алексея Навального в Челябинске, обещали организовать дискотеку после завершения мероприятия.

Напомним, митинг в сквере имени Колющенко собрал 1,5 тысячи человек. Значительная часть участников была крайне недовольна тем фактом, что Навальный активно пытался спекулировать на теме строительства Томинского горно-обогатительного комбината.

Кроме того, на акцию пришло много несовершеннолетних горожан.

«По слухам, молодежи обещали дискотеку, но танцы не состоялись. Подростки тем не менее охотно делали селфи с блогером, после чего шли по домам», — передает издание URA.RU.

Ранее стало известно о том, что акция Алексея Навального, которая прошла 25 ноября в Нижнем Новгороде, смогла заинтересовать всего несколько сотен человек.