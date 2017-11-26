Концерты ко Дню матери пройдут в Челябинске

Челябинск, 26 ноября. Праздничные мероприятия, которые посвящены Дню матери, пройдут в Челябинске в воскресенье, 26 ноября.

Праздник пройдет на трех концертных площадках с 13.00 до 17.00. Концерт «Рок-н-ролл для наших мам» пройдет на пешеходной Кировке в 13.00. Городской сад имени Александра Пушкина приглашает жителей и гостей города на концерт «К мамам с любовью» в 14.00. Мероприятие позволит гостям окунуться в искусство и увидеть номера разных жанров. Будут представлены вокальные, танцевальные и эстрадные номера, сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

Праздничное представление «От сердца к сердцу» пройдет в это же время в центральном парке имени Юрия Гагарина, на большой сцене выступят танцоры и вокалисты.