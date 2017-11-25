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Путин направил в Челябинск главу СПЧ для изучения экологической обстановки
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    Путин направил в Челябинск главу СПЧ для изучения экологической обстановки

    18:00  25 Ноября 2017
    295

    Путин направил в Челябинск главу СПЧ для изучения экологической обстановки

    Челябинск, 25 ноября. Президент России Владимир Путин направил в Челябинск председателя Совета по правам человека Михаила Федотова, чтобы изучить вопросы экологии в регионе.

    В Челябинске 25 ноября проходит экологический митинг. Мероприятие проводится в сквере имени Колющенко. По поручению главы государства в уральский город направлены глава СПЧ Михаил Федотов и руководитель комитета по общественному контролю Иван Засурский.

    Целью визита является изучение экологической ситуации в Челябинске. В ходе общения с горожанами Засурский предложил организовать в мегаполисе систему контроля качества атмосферы. 

    Путин направил в Челябинск главу СПЧ для изучения экологической обстановки

     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #путин #челябинск
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