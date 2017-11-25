Путин направил в Челябинск главу СПЧ для изучения экологической обстановки

Челябинск, 25 ноября. Президент России Владимир Путин направил в Челябинск председателя Совета по правам человека Михаила Федотова, чтобы изучить вопросы экологии в регионе.

В Челябинске 25 ноября проходит экологический митинг. Мероприятие проводится в сквере имени Колющенко. По поручению главы государства в уральский город направлены глава СПЧ Михаил Федотов и руководитель комитета по общественному контролю Иван Засурский.

Целью визита является изучение экологической ситуации в Челябинске. В ходе общения с горожанами Засурский предложил организовать в мегаполисе систему контроля качества атмосферы.