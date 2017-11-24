«Невежливо, чувак»:  власти Челябинска попросили Гнойного извиниться за «столицу СПИДА»

Челябинск, 24 ноября. Рэпер Вячеслав Машнов, известный под псевдонимами Гнойный и Слава КПСС, на своем концерте в Челябинске 23 ноября назвал город «столицей СПИДа».

Тему страшной болезни Гнойный поднял, исполнив песню «ВИЧ-активити».

«Помните, я говорил что столица СПИДа — это Екатеринбург? Ну так вот, извиняюсь перед правительством Екатеринбурга. Я ошибался. Челябинск — столица СПИДа!» — сказал Гнойный.

На заявление артиста в пятницу отреагировали власти региона, попросив музыканта извиниться за его слова про «столицу СПИДа». Обращение к Гнойному появилось в телеграм-канале пресс-службы губернатора Челябинской области «Молнии Дубровского», который ведет, предположительно, пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин, уточняет «Ура.ру».

Пресс-служба губернатора Бориса Дубровского отметила, что в Челябинске на рэпера никто «не точит зуб»: «Йо, Гнойный, здесь Челяба, здесь пипл не точит зуб», но ему нужно сказать «просто сорри за то, что был так груб». Кроме того, в обращении отмечается, что так поступать в том городе, где он, выступая на концерте, зарабатывает деньги, «невежливо»: «Невежливо, чувак, когда ты рубишь кэш, // И там где рубишь кэш, запиливаешь трэш!».

Напомним, ранее Гнойный вызвал аналогичный скандал в Екатеринбурге. «Рад оказаться в столице СПИДа наконец-то», — с такими словами он обратился к зрителям во время своего концерта 21 ноября.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что рэперу «нужно дать подзатыльник».А мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман написал в Twitter, что «город вежливо промолчал, но понял, что Гнойный — действительно гнойный», напоминает Ридус.