Жрать надо меньше: миллионы украинцев могут лишиться субсидий, пособий и пенсий

Министерство финансов Украины приступило к выполнению программы «оптимизации социальных выплат», накануне одобренной президентом Петром Порошенко. Как ожидается, в течение ближайших нескольких месяцев в финансовой помощи будет отказано целым категориям малоимущих, проживающих на территории от Ужгорода до Мариуполя. По словам местных чиновников, многие украинцы «незаконно пользуются «предоставленными им государственными средствами», а посему «мошенники» должны понести заслуженное наказание. Кто попал в разряд упомянутых мошенников, и какими методами действующая украинская власть будет «выбивать» из них деньги, выяснял корреспондент Федерального агентства новостей.

В дверь квартиры киевской семьи Струков постучала беда. Так называемые «независимые общественные инспекторы», получившие с санкции Верховной рады полномочия добровольных народных дружинников, в ультимативной форме потребовали у Александры Ивановны и Николая Николаевича отчета о хозяйственной деятельности престарелой супружеской пары.

«Поступил сигнал, что вы получили из России денежный перевод на тысячу долларов, — констатировал один из «инспекторов», в котором супруги сразу узнали бывшего бойца националистического батальона в АТО. — Вас кормят москали? Пусть кормят и дальше, а Ненька (мать-Украина на сленге националистов, — Прим. ФАН) не даст вам и крохи хлеба!».

При этом атошник в присутствии одного своего коллеги и местного участкового разорвал документы о предоставлении Струкам субсидии на оплату услуг ЖКХ.

«Я не знаю, чем мы заслужили такое скотское отношение, — со слезами на глазах говорит корреспонденту ФАН Александра Николаевна, бывшая учительница истории. — Да, действительно, наша дочь вышла замуж за москвича и уже пятнадцать лет живет в Москве. По мере возможности помогает нам материально. Но это же не повод для того, чтобы врываться в наш дом, как это делали немецкие нацисты в годы Великой Отечественной, и лишать нас последних средств к существованию?».

Николай Николаевич, подполковник в отставке утешает супругу, говоря, что нацисты всегда и везде одинаковы, будь они гитлеровцами или нынешними «украинскими патриотами».

Из таких семей, у которых в демонстративной форме отбирают права на получение определенных льгот, на Украине можно составить мегаполис. Согласно официальной информации, распространенной по каналам кабинета министров Украины, Минфин распорядился лишить социальной поддержки владельцев около 180 тысяч (!) квартир и частных домов по всей стране. Причем в списки «неблагонадежных» попали не только те граждане, кто получал переводы из-за рубежа, но и лица, приобретавшие товары или услуги на сумму в 50 тысяч гривен (1500 долларов) в год. При этом те же чиновники на местах отрыто поощряют и даже практикуют систему доносительства «отдельных свидомых граждан» на своих соседей и друзей.

«В такой практике нет ничего предосудительного, — сказал в беседе с корреспондентом ФАН представитель государственной администрации одного из районов Черниговской области Евгений С. — Да, я лично проводил инструктаж с жителями подконтрольных мне районов. И говорил им, что, выявив «паразитов», которые спекулируют на тяжелых временах нашей страны, добропорядочные граждане окажут услугу Родине».

В отдельных регионах «добропорядочные граждане» при поддержке все тех же «инспекторов-дружинников» дошли до откровенного маразма. Так, в Хмельницкой области многодетная мать была лишена пособия только за то, что купила на рынке в общей сложности 50 килограммов мяса и сала (расходы не предусматривались в бюджете семьи). А в Черновцах инвалиду отказали в начислении пенсии после покупки им нового гаджета (заявления о том, что человек с ограниченными возможностями собирал деньги на покупку нового телефона несколько лет, на упомянутых чиновников не подействовали).

Как заявил журналистам в Киеве бывший министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко, в ближайшее время контроль над получателями субсидий и пенсий будет со стороны государства только усилен.

«Правительство намерено и в дальнейшем всеми доступными ему методами «отсеивать» льготников, скрывающих свои доходы», — сказал он. И добавил, что в этом своем стремлении соответствующие структуры отнюдь не намерены проявлять даже толики благородства.

С таким мнением согласны и независимые эксперты. «Я совершенно не удивлюсь, если надзорные структуры, в буквальном смысле этого слова, будут заглядывать в тарелки рядовых украинцев, а потом сводить отказ в предоставлении льгот к фразе: «Жрать надо меньше!», — подчеркнул в комментарии ФАН киевский юрист Андрей Евдокименко.

Кстати, в свое время глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева фактически озвучил общую политику Киева в отношении малоимущих украинских граждан. Министр имел неосторожность отметить, что, дескать, украинцы по сравнению с жителями западных государств «слишком много едят». В контексте новой концепции Банковой эти слова и сегодня звучат для миллионов жителей Украины как приговор.