Выборы президента 2018: определены доверенные лица Путина в Забайкалье

Чита, 24 января. Стали известны доверенные лица кандидата на пост президента России Владимира Путина в Забайкалье.

Доверенными лицами кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Путина в Забайкальском крае стали председатель Общественной палаты (ОП) Забайкальского края Владимир Лобанов, учитель Агинской окружной гимназии-интерната Ага Батомункуева, а также председатель Федерации профсоюзов Забайкальского края Зоя Прохорова.

Напомним, регистрация доверенных лиц прошла 22 января в ЦИК России.

Накануне стало известно, что встреча доверенных лиц главы российского государства Путина, который в марте 2018 года примет участие в президентских выборах, состоится 29 и 30 января.

Ранее сообщалось, что предвыборный штаб Путина готовит третью часть списка доверенных лиц президента РФ.

В декабре 2017 года Путин заявил о своем намерении участвовать в мартовских выборах-2018. В ходе традиционной большой пресс-конференции действующий глава РФ сообщил, что пойдет на выборы как самовыдвиженец.

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