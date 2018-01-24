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Общество
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Россия
Выборы президента 2018: определены доверенные лица Путина в Забайкалье
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    Выборы президента 2018: определены доверенные лица Путина в Забайкалье

    8:44  24 Января 2018
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    Выборы президента 2018: определены доверенные лица Путина в Забайкалье

    Чита, 24 января. Стали известны доверенные лица кандидата на пост президента России Владимира Путина в Забайкалье. 

    Доверенными лицами кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Путина в Забайкальском крае стали председатель Общественной палаты (ОП) Забайкальского края Владимир Лобанов, учитель Агинской окружной гимназии-интерната Ага Батомункуева, а также председатель Федерации профсоюзов Забайкальского края Зоя Прохорова.

    Напомним, регистрация доверенных лиц прошла 22 января в ЦИК России. 

    Накануне стало известно, что встреча доверенных лиц главы российского государства Путина, который в марте 2018 года примет участие в президентских выборах, состоится 29 и 30 января. 

    Ранее сообщалось, что предвыборный штаб Путина готовит третью часть списка доверенных лиц президента РФ. 

    В декабре 2017 года Путин заявил о своем намерении участвовать в мартовских выборах-2018. В ходе традиционной большой пресс-конференции действующий глава РФ сообщил, что пойдет на выборы как самовыдвиженец. 

    Владимир Путин. Биография 

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #выборы-2018
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