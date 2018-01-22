Синоптики опровергли фейк про 60-градусные морозы в Алтайском крае

Барнаул, 22 января. Синоптики из Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опровергли фальшивый прогноз о аномально сильных морозах в Алтайском крае, распространенный рядом российских СМИ. По словам синоптиков, сообщение о приходе морозов до минус 62 градусов Цельсия подписано фамилией человека, который не работает в Алтайском ЦГМС.

«Информация оформлена на сфабрикованном официальном бланке Алтайского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» и подписана не существующей в штате фамилией», — указано в сообщении, опубликованном на сайте Алтайского ЦГМС и подписанного начальником метеорологической службы Александром Люцигером.

На самом деле, подчеркивают метеорологи, температура воздуха с 22 по 24 января в Барнауле опустится «всего лишь» до минус 48 градусов в ночное время, и будет держаться на уровне минус 35–40 градусов в дневное время, сообщает «ФедералПресс».