Буксирные теплоходы начнут перевозить жителей островов в Архангельске

Архангельск, 23 ноября. МЧС запрещает выход в воды Архангельска любых судов имеющих специального ледового усиления.

По информации региональных СМИ, с пятницы, 24 ноября, буксиры начнут курсировать в районе островных территорий в соответствии с расписанием, обсуждение которого с горожанами происходит на данный момент. В связи с ухудшением погодных условий и образованием льда на воде категорически запрещено плавание без специального ледового усиления.

По словам главы администрации Маймаксанского округа Андрея Хиле, в настоящее время на территории Реушеньги проживает 17 пенсионеров, которым также необходимо переправляться с островов нужно для связи с магазинами, поликлиниками и почтой. В некоторых областях будет организовано движение дополнительной техники.