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Буксирные теплоходы начнут перевозить жителей островов в Архангельске
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    Буксирные теплоходы начнут перевозить жителей островов в Архангельске

    18:57  23 Ноября 2017
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    Буксирные теплоходы начнут перевозить жителей островов в Архангельске

    Архангельск, 23 ноября. МЧС запрещает выход в воды Архангельска любых судов имеющих специального ледового усиления.

    По информации региональных СМИ, с пятницы, 24 ноября, буксиры начнут курсировать в районе островных территорий в соответствии с расписанием, обсуждение которого с горожанами происходит на данный момент. В связи с ухудшением погодных условий и образованием льда на воде категорически запрещено плавание без специального ледового усиления.

    По словам главы администрации Маймаксанского округа Андрея Хиле, в настоящее время на территории Реушеньги проживает 17 пенсионеров, которым  также необходимо переправляться с островов нужно для связи с магазинами, поликлиниками и почтой. В некоторых областях будет организовано движение дополнительной техники.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #архангельск
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