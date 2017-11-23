Труп мужчины обнаружили на дне шахты в Котласе

Котлас, 23 ноября. Тело мужчины без признаков жизни обнаружили сегодня утром в шахте водонапорной станции в Котласе.

По информации от региональных новостных источников со ссылкой на представителей в службе спасения города, в четверг, 23 ноября, тело мужчины нашли в шахте водонапорной станции, расположенной в районе Лименда. Работник обнаружил тело погибшего мужчины около восьми часов утра по московскому времени.

Сотрудники скорой помощи незамедлительно прибыли на место происшествия, медики констатировали смерть сотрудника шахты. Спасатели подняли тело на поверхность. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники охраны правопорядка, они выясняют обстоятельства и причины смерти мужчины.