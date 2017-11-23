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Пьяная жительница Поморья ради забавы избила и ограбила случайного прохожего
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    Пьяная жительница Поморья ради забавы избила и ограбила случайного прохожего

    15:43  23 Ноября 2017
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    Пьяная жительница Поморья ради забавы избила и ограбила случайного прохожего

    Архангельск, 23 ноября. Суд Архангельской области приговорил местную жительницу к двум годам колонии за разбойное нападение на мужчину.

    Инцидент произошел в конце июля текущего года в Новодвинске на улице Димитрова. Местная жительница, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, напала на неизвестного ей ранее прохожего и нанесла ему несколько ударов по голове, после чего злоумышленница ограбила мужчину и скрылась с места преступления, отмечает «Политэксперт».

    Сотрудники охраны правопорядка задержали 43-летнюю ранее судимую женщину. Суд постановил, что теперь она должна получить наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #архангельск
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