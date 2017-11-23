«Газель» насмерть сбила пенсионерку в Плесецке

Архангельск, 23 ноября. Смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода случилось в Архангельской области в минувшую среду.

Как сообщает местная пресса со ссылкой на представителей в ГИБДД, инцидент произошел в среду, 22 ноября, около 17:20 часов вечера на перекрестке улиц Беданова и Карла Маркса в Плесецке. «Газель» сбила 78-летнюю местную жительницу, перебегавшую проезжую часть вне видимости пешеходного перехода. Пенсионерка получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась в городской центральной больнице.

В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства смертельного ДТП, после проверки будет вынесено процессуальное решение.