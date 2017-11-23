Пьяный северодвинец с топором вломился в чужой дачный дом

Северодвинск, 23 ноября. Житель Архангельской области проник с помощью ножа в чужой дачный дом одного из садоводческих товариществ.

Как сообщает местная пресса, 31-летний житель Северодвинска, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в сентябре текущего года проник в чужой дом на территории одного из СНТ, разбив топором окно.

Злоумышленник явился в отделение полиции и сознался в совершении преступления. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Следствие продолжает проверку, устанавливает все обстоятельства происшествия. По предварительной информации, северодвинцу грозит до трех месяцев ареста.