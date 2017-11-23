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Пьяный северодвинец с топором вломился в чужой дачный дом
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    Пьяный северодвинец с топором вломился в чужой дачный дом

    11:50  23 Ноября 2017
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    Пьяный северодвинец с топором вломился в чужой дачный дом

    Северодвинск, 23 ноября. Житель Архангельской области проник с помощью ножа в чужой дачный дом одного из садоводческих товариществ.

    Как сообщает местная пресса, 31-летний житель Северодвинска, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в сентябре текущего года проник в чужой дом на территории одного из СНТ, разбив топором окно.

    Злоумышленник явился в отделение полиции и сознался в совершении преступления. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Следствие продолжает проверку, устанавливает все обстоятельства происшествия. По предварительной информации, северодвинцу грозит до трех месяцев ареста.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #северодвинск
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