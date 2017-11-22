Жителя Архангельской области обвиняют в поджоге соседского дома

Архангельск, 22 ноября. Жителю Котласского района Архангельской области предъявлено обвинение по статье «умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога».

Мужчина на почве личной неприязни поджог соседский деревянный дом в июле этого года. Злоумышленник облил стены жилого дома бензином из паяльной лампы, которую он принес с собой. После чего он поджег внешнюю стену дома и скрылся, убедившись в том, что дом начнет гореть.

Значительная часть дома была повреждена, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области. Жилое здание находится в непригодном состоянии, и восстановить его нельзя. Уголовное дело было направлено в суд.

Ранее сообщалось, что житель деревни Кулой Архангельской области подозревается в том, что он убил своего соседа и поджег его автомобиль. Тело мужчины было найдено в октябре этого года.