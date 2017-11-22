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Россия
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Общество
Движение на улице Поморской в Архангельске перекроют 25 ноября
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    Движение на улице Поморской в Архангельске перекроют 25 ноября

    14:47  22 Ноября 2017
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    Движение на улице Поморской в Архангельске перекроют 25 ноября

    Архангельск, 22 ноября. Движение по улице Поморской в Архангельске перекроют в субботу, 25 ноября. Причиной закрытия дороги станет торжественное открытие новогодней елки.

    Праздничные мероприятия пройдут на перекрестке проспекта Чумбарова-Лучинского и улицы Поморской, сообщает пресс-служба администрации города. Движение на участке автодороги от домов №9 до №11 по улице Поморской будет закрыто для всех видов транспорта с двух часов дня до пяти часов вечера. Для обеспечения безопасности граждан было принято решение — закрыть улицу на данном участке дороги.

    «Горожан просят заранее продумывать план объезда», — сообщает пресс-служба администрации Архангельска.

    Отметим, что «Волшебный дом Архангельского Снеговика» переместился в парк культурного центра «Соломбала-Арт». Ранее ледовый городок располагался на набережной Северной Двины.

    Автор: Дарья Смолина
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    #архангельск #дорога #мероприятия #елка
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