Отец-тиран, избивавший пятилетнего сына, получил условный срок в Архангельской области

Архангельск, 22 ноября. Житель Холмогорского района Архангельской области получил три года два месяца условно с испытательным сроком три года. Мужчина избивал своего пятилетнего ребенка.

Житель Холмогорского района не обеспечивал своего пятилетнего сына продуктами и чистой одеждой. Ребенок жил в антисанитарных условиях. Помимо этого мужчина пил спиртные напитки и курил в присутствии сына, отец предпочитал непедагогический метод воспитания: он неоднократно избивал ребенка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.

Мать пятилетнего ребенка обратилась в правоохранительные органы. Стало известно, что мужчина угрожал ей убийством. Ему было предъявлено обвинение по трем статьям: истязание, ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением и угроза убийством.