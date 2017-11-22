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Отец-тиран, избивавший пятилетнего сына, получил условный срок в Архангельской области
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    Отец-тиран, избивавший пятилетнего сына, получил условный срок в Архангельской области

    12:17  22 Ноября 2017
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    Отец-тиран, избивавший пятилетнего сына, получил условный срок в Архангельской области

    Архангельск, 22 ноября. Житель Холмогорского района Архангельской области получил три года два месяца условно с испытательным сроком три года. Мужчина избивал своего пятилетнего ребенка.

    Житель Холмогорского района не обеспечивал своего пятилетнего сына продуктами и чистой одеждой. Ребенок жил в антисанитарных условиях. Помимо этого мужчина пил спиртные напитки и курил в присутствии сына, отец предпочитал непедагогический метод воспитания: он неоднократно избивал ребенка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.

    Мать пятилетнего ребенка обратилась в правоохранительные органы. Стало известно, что мужчина угрожал ей убийством. Ему было предъявлено обвинение по трем статьям: истязание, ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением и угроза убийством.

    Автор: Дарья Смолина
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    #избиение #семья #архангельская область
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