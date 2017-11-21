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Замерзшего рыбака спасли на Северной Двине
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    Замерзшего рыбака спасли на Северной Двине

    22:04  21 Ноября 2017
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    Замерзшего рыбака спасли на Северной Двине

    Архангельск, 21 ноября. Замерзшего рыбака, который решил проверить свои сети на Северной Двине, спасли. Инцидент произошел в Архангельске в первой половине дня 21 ноября.

    Житель острова Хабарка в Архангельске отправился проверять сети на маломерном судне. Он отправился на лодке, которая спустя время дала течь. Постепенно его судно  начало заполняться ледяной водой. Мужчина понял, что добраться до берега самостоятельно он не сможет, позвонил спасателям и сообщил о своем местонахождении.

    «Мужчина просил о помощи, уже находясь в воде», — приводит издание «Архангельские известия» слова начальника центра гражданской защиты Архангельской области Михаила Дерягина.

    Замерзшего мужчину доставили на остров Хабарка. Стало известно, что в медицинской помощи он не нуждался.

    Автор: Дарья Смолина
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    #рыбалка #архангельск
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