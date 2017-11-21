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Житель Архангельской области, избивший сотрудника автомойки, получил два года колонии
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    Житель Архангельской области, избивший сотрудника автомойки, получил два года колонии

    15:53  21 Ноября 2017
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    Житель Архангельской области, избивший сотрудника автомойки, получил два года колонии

    Архангельск, 21 ноября. Суд Северодвинска Архангельской области приговорил мужчину, который избил сотрудника автомойки, к двум годам колонии общего режима. Помимо этого виновный должен возместить моральный вред потерпевшему в размере 300 тыс. рублей.

    Инцидент произошел в январе прошлого года на автомойке, которая расположена на улице Октябрьская в Северодвинске. Между мужчинами произошел конфликт, который был вызван претензией владельца автомобиля по поводу поврежденных колесных дисков. Мужчина стал бить сотрудника автомойки руками и ногами по голове и телу, было сделано около десяти ударов. Также он воспользовался травматическим пистолетом и выстрелил два раза в спину, после чего четыре раз ударил его голове этим же пистолетом.

    Мужчине было предъявлено обвинение по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области. Приговор по данному уголовному делу вступил в законную силу.

    Автор: Дарья Смолина
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