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Политика
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Синоптики рассказали, когда морозы придут в Архангельскую область
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    Синоптики рассказали, когда морозы придут в Архангельскую область

    12:10  21 Ноября 2017
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    Синоптики рассказали, когда морозы придут в Архангельскую область

    Архангельск, 21 ноября. Синоптики сообщили, что морозы придут в Архангельскую область во вторник, 21 ноября.

    В Архангельской области ожидаются морозы, сообщает Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Температура воздуха будет от -2 до -7, а в северной части региона температура достигнет до -17. Отмечается, что ночью и утром жителей некоторых районов Архангельской области встретит туман. Ветер северо-восточный от трех до восьми метров в секунду.

    На буднях температура будет держаться на таком уровне, ожидается снег и гололедица на дорогах. Синоптики отмечают, что улучшиться погода к выходным — температура будет днем до минус трех. Однако, осадки по-прежнему будут: в субботу — снег, в воскресенье — дождь со снегом.

    Автор: Дарья Смолина
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    #погода #архангельская область
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