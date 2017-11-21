Синоптики рассказали, когда морозы придут в Архангельскую область

Архангельск, 21 ноября. Синоптики сообщили, что морозы придут в Архангельскую область во вторник, 21 ноября.

В Архангельской области ожидаются морозы, сообщает Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Температура воздуха будет от -2 до -7, а в северной части региона температура достигнет до -17. Отмечается, что ночью и утром жителей некоторых районов Архангельской области встретит туман. Ветер северо-восточный от трех до восьми метров в секунду.

На буднях температура будет держаться на таком уровне, ожидается снег и гололедица на дорогах. Синоптики отмечают, что улучшиться погода к выходным — температура будет днем до минус трех. Однако, осадки по-прежнему будут: в субботу — снег, в воскресенье — дождь со снегом.