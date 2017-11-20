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Транспортной компании в Поморье запретили перевозку нефтепродуктов
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    Транспортной компании в Поморье запретили перевозку нефтепродуктов

    17:53  20 Ноября 2017
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    Транспортной компании в Поморье запретили перевозку нефтепродуктов

    Архангельск, 20 ноября. Транспортная нефтекомпания в Архангельской области по решению суда должна прекратить работу из-за нарушения природоохранных норм.

    По информации местной прессы, свою деятельность прекращает ЗАО «Бункерная компания», которая нарушала природоохранные нормы. Компания занималась деятельностью по транспортировке нефтепродуктов в морских водах и акваториях портов Архангельска, Онеги и Кандалакши, но в работе прокуратура выявила нарушения. Экспертизы проводили три раза в течение 2016 и 2017 года.

    Исакогорский районный суд удовлетворил требования городской прокуратуры и обязал предприятие прекратить работы на один год до получения положительного заключения государственной экспертизы.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #архангельск
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