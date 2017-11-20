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Подозреваемая в торговле наркотиками укусила полицейского в Котласе
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    Подозреваемая в торговле наркотиками укусила полицейского в Котласе

    14:45  20 Ноября 2017
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    Подозреваемая в торговле наркотиками укусила полицейского в Котласе

    Архангельск, 20 ноября. Следователи проводят расследование по факту покушения на сотрудника полиции в Архангельской области: подозреваемая в продаже наркотиков укусила за палец сотрудника охраны правопорядка.

    Как сообщает пресс-служба СКР по Архангельской области и НАО, инцидент произошел в Котласе 25 сентября, 29-летняя местная жительница во время задержания по подозрению в распространении и хранении наркотиков укусила сотрудника полиции за палец. Злоумышленницу доставили в отделение. В настоящее время возбуждено уголовное дело о наркотиках и причинении вреда сотруднику правоохранительных органов. Следствие продолжает проверку и выясняет обстоятельства случившегося.

    Напомним, трагический инцидент случился на хлебопекарном заводе в Воронеже: кабина грузового лифта упала на сотрудницу предприятия.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #архангельск
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