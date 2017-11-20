Подозреваемая в торговле наркотиками укусила полицейского в Котласе

Архангельск, 20 ноября. Следователи проводят расследование по факту покушения на сотрудника полиции в Архангельской области: подозреваемая в продаже наркотиков укусила за палец сотрудника охраны правопорядка.

Как сообщает пресс-служба СКР по Архангельской области и НАО, инцидент произошел в Котласе 25 сентября, 29-летняя местная жительница во время задержания по подозрению в распространении и хранении наркотиков укусила сотрудника полиции за палец. Злоумышленницу доставили в отделение. В настоящее время возбуждено уголовное дело о наркотиках и причинении вреда сотруднику правоохранительных органов. Следствие продолжает проверку и выясняет обстоятельства случившегося.

Напомним, трагический инцидент случился на хлебопекарном заводе в Воронеже: кабина грузового лифта упала на сотрудницу предприятия.