Турнир по рукопашному бою завершился в Новодвинске

Новодвинск, 19 ноября. Жителей Архангельской области объединило первенство города по рукопашному бою, посвященное борьбе с наркоманией и детской преступностью.

Первенство города по рукопашному бою прошло в Новодвинске. Мероприятие проходило под эгидой борьбы с детской преступностью и наркоманией, отмечает пресс-служба Росгвардии по Архангельской области.

Соревнования собрали 90 воспитанников различных спортивных объединений из городов со всей Архангельской области в возрасте от 10 до 17 лет. В общей сложности разыграно 60 наград.

Напомним, необычное чрезвычайное происшествие случилось накануне в самарском аэропорту «Курумоч»: пассажир спешил на рейс и пробил головой стекло.