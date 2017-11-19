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Турнир по рукопашному бою завершился в Новодвинске
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    Турнир по рукопашному бою завершился в Новодвинске

    20:12  19 Ноября 2017  /обновлено: 20:13  19 Ноября 2017
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    Турнир по рукопашному бою завершился в Новодвинске

    Новодвинск, 19 ноября. Жителей Архангельской области объединило первенство города по рукопашному бою, посвященное борьбе с наркоманией и детской преступностью.

    Первенство города по рукопашному бою прошло в Новодвинске. Мероприятие проходило под эгидой борьбы с детской преступностью и наркоманией, отмечает пресс-служба Росгвардии по Архангельской области.

    Соревнования собрали 90 воспитанников различных спортивных объединений из городов со всей Архангельской области в возрасте от 10 до 17 лет. В общей сложности разыграно 60 наград.

    Напомним, необычное чрезвычайное происшествие случилось накануне в самарском аэропорту «Курумоч»: пассажир спешил на рейс и пробил головой стекло.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #пожар #архангельская область
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