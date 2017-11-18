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«Байкал-Энергия» и «Водник» сыграли вничью в Архангельске
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    «Байкал-Энергия» и «Водник» сыграли вничью в Архангельске

    21:27  18 Ноября 2017
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    «Байкал-Энергия» и «Водник» сыграли вничью в Архангельске

    Архангельск, 18 ноября. Иркутский «Байкал-Энергия» сыграл с архангельским «Водником» вничью в матче чемпионата России по хоккею с мячом. Счет встречи 6:6.

    Встреча прошла на стадионе «Труд» в Архангельске в субботу, 18 ноября. Открыть счет в матче выпало хозяевам: на третьей минуте мяч уже был в воротах соперника. Однако, сразу же ответили иркутские хоккеисты и сравняли счет. Второй тайм мог закончиться со счетом 3:2 в пользу «Водника», но было назначено пенальти, и Игорь Вассерман сравнивнял счет встречи. И команды уходят на перерыв с ничьей. Во втором тайме у «Байкал-Энергии» отличились Сергей Исмагилов, сделавший хет-трик, Егор Егорычев и Никита Иванов, у «Водника» забили Александр Насонов и Евгений Дергаев, и сравнял счет в последние минуту встречи Роман Козулин.

    «Водник» занимает восьмую позицию, у него семь очков. «Байкал Энергия» расположился на втором месте и уступает «СКА-Нефтянику» 2 очка.

    Автор: Дарья Смолина
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    #иркутск #водник #байкал-энергия #архангельск #хоккей с мячом
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