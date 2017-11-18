Мошенники лишили двоих жителей Архангельской области 170 тыс. рублей

Архангельск, 18 ноября. Сотрудники полиции зафиксировали новые случаи мошенничества. Два жителя Архангельской области лишились 170 тыс. рублей: у одного похитили 100 тыс., у другого — 70 тыс. рублей.

Жительница Няндома сообщила, что неизвестный в Интернете предложил ей оформить кредит на покупку автомобиля. Оформить можно было через банкомат одного из банков, сообщает пресс-служба УМВД России по Архангельской области. У женщины похитили 70 тыс. рублей.

Второй инцидент произошел в Мирном: мужчина продавал свой земельный участок, и ему позвонил неизвестный, который узнал у него реквизиты банковской карты. Затем злоумышленник похитил более 100 тыс. рублей с помощью дистанционного управления финансами.

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают преступников, возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».