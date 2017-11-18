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Общество
Жители Архангельска определили место установки последнего трамвая
Общество
Жители Архангельска определили место установки последнего трамвая
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    Жители Архангельска определили место установки последнего трамвая

    12:15  18 Ноября 2017
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    Жители Архангельска определили место установки последнего трамвая

    Архангельск, 18 ноября. Жители Архангельска отдали предпочтение варианту, где памятник последнему трамваю установят на Морском-речном вокзале.

    Жители города могли проголосовать за место, которое, по их мнению, наиболее удачное для памятника. На сайте администрации Архангельска проходило голосование с 30 октября по 17 ноября. Был представлен список, состоящий из пяти вариантов, сообщает пресс-служба администрации Архангельска. Памятник последнему трамваю мог расположиться: на территории детского парка «Потешный двор», на проспекте Ленинградский у магазина «Депо», на территории у Морского-речного вокзала, в Петровском парке и на Красной пристани.

    Большинство проголосовала за территорию у Морского-речного вокзала, данному варианту было отдано 486 голосов, на 11 меньше получила идея установить архангельский трамвай как экскурсионный объект на проспекте Ленинградский у магазина «Депо». Всего в голосовании приняло участие 1122 человека.

    Автор: Дарья Смолина
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    #памятник #архангельск #трамвай
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