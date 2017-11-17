Пьяный водитель мопеда ударил инспектора ГИБДД в Архангельске

Архангельск, 17 ноября. Водитель мопеда, находившийся в состоянии опьянения, ударил инспектора ГИБДД головой, при этом об был в шлеме. Инцидент произошел в Соломбальском округе Архангельска в конце сентября этого года.

В отношении 27-летнего водителя возбуждено уголовное дело по статье «применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Кроме этого в производстве находится уголовное дело на молодого человека по статье «управление транспортным средством лицом, подвергнутым административному наказанию», сообщает пресс-служба СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

По версии следствия, молодой человек ехал на мопеде с признаками опьянения, и его остановили сотрудники ГИБДД. Оказалось, молодой человек ранее уже был лишен водительских прав. При составлении административных материалов, молодой человек ударил инспектора, разбив ему губу.