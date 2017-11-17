Первую новогоднюю елку в Архангельске откроют на Чумбаровке 25 ноября

Архангельск, 17 ноября. Первую новогоднюю елку торжественно откроют на перекрестке Чумбарова-Лучинского и улицы Поморской в Архангельске 25 ноября.

На площадке пройдет семейный праздник «Хоровод-Солнцеворот», который включает в себя танцевальные номера, песни и игры. Праздничное предновогоднее гуляние пройдет с 15.00 25 ноября. Торжественное зажжение новогодних огней на елке состоится в 16.00.

«Овация», «Апельсин», «Гран-При», «Босиком по радуге» — городские танцевальные коллективы — уже начали подготовку к мероприятию, сообщает пресс-служба администрации Архангельска. Солнцеворот и Зима станут главными героями торжества. Жители и гости города смогут насладиться концертом «Новицы» и постановкой театра современной и традиционной культуры «Поморская артель». Мероприятие завершится в 16.30.