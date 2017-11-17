Директор автошколы в Архангельской области не выплачивал зарплату: возбуждено дело

Архангельск, 17 ноября. Директор автошколы в Плесецком районе Архангельской области не выплачивал заработную плату преподавателю школы. Возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, директор не выплачивал преподавателю автошколы заработную плату в полном объеме с июля по декабрь 2016 года. Общая сумма задолженности составляет 85 тыс. рублей, сообщает пресс-служба СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Возбуждено уголовное дело на основании материалов, представленных ОМВД России по Плесецкому району, по статье «невыплата свыше двух месяцев заработной платы». Мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы сроком на один год. На данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося. Подозреваемый написал заявление о явке с повинной.