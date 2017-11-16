Жителя Архангельской области приговорили к трем годам колонии за смертельное ДТП

Архангельск, 16 ноября. Жителя Архангельской области приговорили по решению суда к трем годам колонии-поселения за смертельное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два пешехода.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, автомобильная авария произошла в июле 2016 года, 27-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения управлял транспортным средством. Легковой автомобиль отечественной марки ВАЗ в селе Ильинско-Подомское сбил сбил девушку и молодого человека, которые шли по обочине: 22-летний местный житель получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте, 19-летнюю девушку сотрудники скорой помощи госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

По решению Вилегодского районного суда мужчину приговорили к трём годам и шести месяцам колонии-поселения и лишили водительских прав на два года.