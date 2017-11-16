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Жителя Архангельской области приговорили к трем годам колонии за смертельное ДТП
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    Жителя Архангельской области приговорили к трем годам колонии за смертельное ДТП

    11:58  16 Ноября 2017
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    Жителя Архангельской области приговорили к трем годам колонии за смертельное ДТП

    Архангельск, 16 ноября. Жителя Архангельской области приговорили по решению суда к трем годам колонии-поселения за смертельное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два пешехода.

    Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, автомобильная авария произошла в июле 2016 года, 27-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения управлял транспортным средством. Легковой автомобиль отечественной марки ВАЗ в селе Ильинско-Подомское сбил сбил девушку и молодого человека, которые шли по обочине: 22-летний местный житель получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте, 19-летнюю девушку сотрудники скорой помощи госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

    По решению Вилегодского районного суда мужчину приговорили к трём годам и шести месяцам колонии-поселения и лишили водительских прав на два года. 

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #суд #дтп #авария #архангельск #пешеходы
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