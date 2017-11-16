Доходы бюджета Архангельской области увеличили на 2,5 млрд рублей

Архангельск, 16 ноября. Доходы бюджета Архангельской области планируют увеличить на 2,5 млрд рублей. Депутаты одобрили предложение регионального правительства на собрании.

Сессия Собрания депутатов Архангельской области состоялась в среду, 15 ноября. Депутаты поддержали региональное правительство в увеличении доходной части областного бюджета почти на 2,5 миллиарда рублей. Это связано с ростом налоговых и неналоговых поступлений в казну региона. Председатель Архангельского областного собрания Виктор Новожилов отметил:

«Дополнительные доходы распределены на решение насущных социальных задач и развитие инфраструктурных проектов».

Губернатора Архангельской области Игорь Орлов подчеркнул, что качественное планирование, бюджетная политика в Поморье позволяют решить целый ряд нереализованных целей и задач.