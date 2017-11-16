Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Заместитель Шойгу пригласил иностранных атташе принять участие в конкурсах «АрМИ-2018»
Экономика
Доходы бюджета Архангельской области увеличили на 2,5 млрд рублей
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Доходы бюджета Архангельской области увеличили на 2,5 млрд рублей

    10:52  16 Ноября 2017
    30

    Доходы бюджета Архангельской области увеличили на 2,5 млрд рублей

    Архангельск, 16 ноября. Доходы бюджета Архангельской области планируют увеличить на 2,5 млрд рублей. Депутаты одобрили предложение регионального правительства на собрании.

    Сессия Собрания депутатов Архангельской области состоялась в среду, 15 ноября. Депутаты поддержали региональное правительство в увеличении доходной части областного бюджета почти на 2,5 миллиарда рублей. Это связано с ростом налоговых и неналоговых поступлений в казну региона. Председатель Архангельского областного собрания Виктор Новожилов отметил:

    «Дополнительные доходы распределены на решение насущных социальных задач и развитие инфраструктурных проектов».

    Губернатора Архангельской области Игорь Орлов подчеркнул, что качественное планирование, бюджетная политика в Поморье позволяют решить целый ряд нереализованных целей и задач.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #бюджет #архангельск #доходы #поморье
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Захарова: ООН не давала США мандат на присутствие в Сирии

        Захарова: ООН не давала США мандат на присутствие в Сирии

        11:03   16 Ноября 2017
        401
        Педагога, спасшую девочку в авиакрушении под Хабаровском, хотят наградить посмертно

        Педагога, спасшую девочку в авиакрушении под Хабаровском, хотят наградить посмертно

        9:10   16 Ноября 2017
        24477
        Совет учредителей ВАДА отказался восстановить РУСАДА в правах

        Совет учредителей ВАДА отказался восстановить РУСАДА в правах

        7:19   16 Ноября 2017
        311
        Ту-22М3 ВКС РФ нанесли групповой удар по ИГ в Сирии, совершив перелет над Ираком и Ираном

        Ту-22М3 ВКС РФ нанесли групповой удар по ИГ в Сирии, совершив перелет над Ираком и Ираном

        17:33   15 Ноября 2017
        3337