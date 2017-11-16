Архангельск, 16 ноября. Два пешехода попали в больницу после ДТП с пассажирским автобусом в Архангельской области.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе Архангельск — Северодвинск в районе населенного пункта Шихириха. Пассажирский автобус Volvo сбил двух людей, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу, информирует местная пресса.

Один из пешеходов от удара вылетел на проезжую часть, где попал под колеса еще одного транспортного средства, водитель скрылся с места происшествия. Сотрудники скорой помощи доставили пострадавших в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести. На данный момент Госавтоинспекция разбирается в обстоятельствах и причинах жуткой аварии.