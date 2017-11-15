Жительница Архангельского края отделалась условным сроком за истязание маленького сына

Архангельск, 15 ноября. Жительница Архангельской области по решению суда получила наказание в виде трех лет лишения свободы условно за регулярное истязание шестилетнего мальчика.

Как сообщает местная пресса со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры, 40-летняя жительница Холмогорского района на протяжении месяца наносила побои шестилетнему ребенку и употребляла в его присутствии спиртные напитки.

Суд приговорил женщину к трем годам лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком. На данный момент пострадавший мальчик находится в интернате.

Напомним, прокуратура Новосибирска предъявила иск к оздоровительному центру и городской мэрии о компенсации в размере 400 тысяч рублей за то, что ребенок сломал позвоночник в лагере.