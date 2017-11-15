Иномарка вылетела в кювет и врезалась в дерево в Вельске, есть жертвы

Архангельск, 15 ноября. Смертельно дорожно-транспортное происшествие случилось вчера в округе Варавино-Фактория, находившаяся за рулем иномарки женщина скончалась.

Как сообщает пресс-служба управления ГИБДД УМВД России по Архангельской области, автомобильная авария произошла во вторник, 14 ноября, около 21:50 часов вечера рядом с домом №86 на улице Пушкина. Легковой автомобиль марки Ford Fusion под управлением 43-летней женщины, не справившейся с управлением транспортным средством, вылетел в кювет, после чего опрокинулся и столкнулся с деревом.

Женщина, находившаяся за рулем, получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась на месте до приезда сотрудников скорой помощи, ее 51-летний пассажир не пострадал, так как был пристегнут ремнем безопасности.