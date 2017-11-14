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Архангельский «Водник» проиграл «Динамо» в матче Чемпионата России
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    Архангельский «Водник» проиграл «Динамо» в матче Чемпионата России

    17:46  14 Ноября 2017
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    Архангельский «Водник» проиграл «Динамо» в матче Чемпионата России

    Архангельск, 14 ноября. Архангельский «Водник» проиграл московскому «Динамо» в четвертом туре Чемпионата России по хоккею с мячом.

    «Водник» уступил московскому «Динамо» со счетом 8:5. В первом тайме хоккеисты архангельской команды забросили три мяча, что позволило уйти на перерыв с минимальным преимуществом. Однако, во втором тайме игра приобрела другой характер — на 76 минуте «Водник» проигрывал со счетом 6:5, но уверенная работа москвичей позволила вырвать победу на последних минутах встречи.

    «В рамках розыгрыша Кубка России москвичи дважды становились непреодолимым барьером для архангелогородцев на пути в полуфинал турнира», — отмечает пресс-служба хоккейного клуба «Водник».

    На данный момент «Водник» занимает восьмую позицию в турнирной таблице, у команды две победы и два поражения, московское «Динамо» также как и клуб из Архангельска имеет шесть очков и занимает шестое место.

    Автор: Дарья Смолина
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    #москва #водник #динамо #архангельск #хоккей с мячом
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