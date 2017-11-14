Жителю Архангельской области дали девять лет колонии строгого режима за убийство

Архангельск, 14 ноября. Суд приговорил жителя Архангельской области к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Мужчина убил брата своей подруги.

Тело 33-летнего мужчины было найдено в селе Конево в июне 2010 года, сообщает пресс-служба СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. На протяжении нескольких лет не удавалось раскрыть преступление. Однако, следователям удалось установить причастность обвиняемого к данному убийству.

Было установлено, что между мужчиной и братом его подруги возник конфликт, и обвиняемый несколько раз ударил потерпевшего руками и ногами, а затем он нанес несколько ударов ножом в область груди. После чего он покинул место преступления.

Обвиняемый признал свою вину частично, он сообщил, что мужчина оскорбил свою сестра, и таким образом хотел заступиться за девушку, однако между ними произошел конфликт. Суд назначил взыскание компенсации морального вреда в пользу потерпевшей в размере одного млн рублей.