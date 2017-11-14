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Несколько домов Архангельска и Турдеевска останутся без воды и отопления 14 ноября
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    Несколько домов Архангельска и Турдеевска останутся без воды и отопления 14 ноября

    10:38  14 Ноября 2017
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    Несколько домов Архангельска и Турдеевска останутся без воды и отопления 14 ноября

    Архангельск, 14 ноября. Без воды и отопления останутся жители нескольких домов в Архангельске и поселке Турдеевск сегодня, 14 ноября.

    Для ремонтных работ сегодня, 14 ноября, с девяти утра до пяти часов вечера отключат теплоснабжение в домах на улицах Вологодской, Гайдара, Авиационной, Тимме, Карла Либкнехта, Приморской, а также на проспектах Ломоносова, Новгородском, Советских Космонавтов и в аэропорту Архангельск. Дома №76, №76/1 на проспекте Обводный канал и на улице Гайдара, 55 останутся без теплоснабжения с 10.00 до 17.00. Об этом сообщает пресс-служба администрации Архангельска.

    Холодное водоснабжение отключат из-за ремонтных работ на сетях водоснабжения с 09.00 до 17.00. Водоснабжение будет отключено на улицах Гайдара, 42, 44, 44/1, Обводный Канал, 72, 74 и Кирова, 7, а также в поселке Турдеевск. На проспекте Обводный канал, 76, 76/1 и улице Гайдара, 55 отключение будет с 10.00 до 17.00.

    В связи с проведением ремонтных работ воду отключат в домах, расположенных на улицах Ильича, 33/3, 35/1, 11, Индустриальная, 8, 10, 12, 14, Титова, 20, Добролюбова, 1, Буденого, 5. Отмечается, что к этим домам будет подвезена вода.

    Электроснабжение будет ограничено с 08.00 до 17.00 на улицах Жосу, 5, 12, 14 и Русанова, 14, 16.

    Автор: Дарья Смолина
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    #архангельск #электроэнергия #ремонт #архангельская область #водоснабжение
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